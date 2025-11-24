SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um carro atropelou um grupo de pessoas hoje em uma rua de Tóquio e deixou um morto até o momento.

Cerca de 11 vítimas foram atingidas. O motorista teria batido contra elas em uma faixa de pedestres no bairro de Adachi e subiu em seguida em uma calçada próxima por volta das 12h do horário local.

Um homem de 80 anos morreu. Além dele, uma mulher de 20 anos está em estado crítico e outros nove pedestres também ficaram feridos, segundo informações do jornal japonês NHK.

Suspeito fugiu do local, mas foi detido momentos depois. Logo após o atropelamento, o homem teria saído do veículo e fugido assim que colidiu com um guarda corpo a cerca de 300 metros.

Condutor teria roubado o carro, sem placa, antes do acidente. Duas horas antes do ocorrido, a Polícia de Tóquio recebeu uma ligação informando que um cliente havia levado o automóvel de uma concessionária durante uma demonstração para venda.

Autoridades estão interrogando o suspeito. A investigação apura a conexão entre o suposto furto e o atropelamento em massa.