SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor do FBI, Kash Patel, tem sido criticado após a imprensa americana divulgar que ele usa equipes da Swat para proteger a namorada, a cantora e ativista conservadora Alexis Wilkins.

Alexis tem contado com uma equipe composta por agentes de elite da corporação depois de relatar ameaças. A Swat é uma unidade tática da polícia dos EUA especializada para atuar em operações de alto risco, como resgates, sequestros, tiroteios e confrontos armados.

A mulher tem tido segurança em viagens e trabalhos. Segundo o The New York Times, em uma das ocasiões, ela chegou acompanhada da equipe de proteção em um show na convenção anual da Associação Nacional de Rifles, em abril. Os funcionários foram repreendidos ainda por Patel após saírem antes do término do evento, já que não teriam detectado perigo aparente.

Ex-funcionários do FBI criticam a atenção especial dada pelo diretor à namorada. "Não há justificativa legítima para isso. Trata-se de um claro abuso de poder e uso indevido de recursos governamentais", afirmou Christopher O'Leary, ex-agente sênior da agência, ao portal MS Now -que revelou a informação com exclusividade na última segunda-feira (17).

"O uso abusivo e excessivo do jato GV para suas aventuras pessoais e a designação de agentes especiais qualificados pela Swat para proteger sua namorada são indicativos de sua falta de experiência em liderança, bom senso e humildade", disse Christopher O'Leary, ex-agente sênior do FBI.

Especialistas em segurança temem que isso possa atrasar a resposta a outros incidentes que surjam no mesmo momento. Além disso, o ex-membro destaca que a proteção tem sido dada à Alexis em um momento em que medidas de segurança foram retiradas de pessoas que estão sob ameaça da Força Quds, a Guarda Revolucionária do Irã.

FBI argumentou que a medida foi instaurada devido a "ameaças críveis de mortes". Em comunicado à mídia dos EUA, o órgão disse que a mulher estaria sendo coagida por sua relação com Patel, com quem namora há três anos. "Por respeito à sua segurança, não forneceremos detalhes adicionais."

Com a repercussão do caso, Alexis publicou algumas das intimidações que tem recebido. No mesmo dia da publicação da primeira reportagem, ela divulgou imagens de alguns comentários em suas publicações nas redes sociais. "Alguém precisa sequestrar ela", dizia um deles.

Democratas e republicanos criticaram a decisão de Patel. "É simplesmente revoltante que ele se recuse a proteger a mim e aos meus filhos de múltiplas ameaças de morte. O mesmo vale para outros colegas democratas. Só posso concluir que ele quer nos matar", falou Eric Swalwell, membro da Câmara dos Representantes dos EUA, em meio à polêmica.

"Ela é considerada esposa de Kash? É por isso que ela está recebendo proteção? Porque, se não, por que estamos pagando por isso?", disse Grace Chong, influenciadora que trabalha para Stephen K. Bannon.

A direção de Patel, que começou no início deste ano, tem tido avaliações negativas. Autoridades e membros internos fazem ressalvas sobre a gestão de recursos da agência e sobre as demissões de líderes experientes sem justificativa legal.