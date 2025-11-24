BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que biodiesel refinado produzido pela Petrobras "dá até para beber", durante discurso em Moçambique, nesta segunda-feira (24), em visita oficial em que se reuniu com o presidente do país africano, Daniel Chapo.

"Há muito tempo a gente está tentando introduzir o biodiesel no mundo, e os fabricantes de motor sempre recusam, inventando um monte de coisa. Não existe mais isso. Com um agravante: a Petrobras está agora refinando o biodiesel já misturado 100% com o diesel. Sai um biodiesel melhor do que o qualquer outro, dá até para beber, Haddad [Fernando Haddad, ministro da Economia]. Os carros bebem, e bebem muito", brincou Lula, sem explicar qual era exatamente o produto ou a mistura a que se referia.

O presidente brasileiro lembrou de ter sugerido produzir biocombustíveis, com investimento brasileiro, na África, no seu primeiro mandato.

"Quantas vezes eu tentei convencer os empresários brasileiros, quando nós decidimos, em 2003, fazer o biodiesel, quantas vezes eu conversei com empresários, 'vamos tentar fazer na África', mas é difícil. É difícil, porque me parece que as pessoas têm medo de arriscar", disse.

Além disso, Lula sugeriu que a Petrobras explorasse gás natural em Moçambique.

"O Brasil precisa muito de gás. E Moçambique tem muito gás. Nada impede que a dona Petrobras mande sua engenharia de perfuração vir aqui se reunir com a empresa de vocês para saber aonde e quando a gente vai poder assinar um acordo e aonde e quando a gente vai começar a tirar gás", disse Lula.

No último dia 15, Brasil e Moçambique comemoraram 50 anos do estabelecimento de relações diplomáticas. Em março do ano seguinte, em 1976, o governo brasileiro abriu sua embaixada em Maputo ?a representação moçambicana em Brasília foi aberta em 1998.

Segundo o governo brasileiro, Moçambique é o maior beneficiário de recrusos da Agência Brasileira de Cooperação em áreas como saúde, agricultura e educação, entre outras. O comércio bilateral foi de US$ 40,5 milhões em 2024, sendo US$ 37,8 milhões em exportações brasileiras, principalmente de carne de aves, e US$ 2,7 milhões em importações.

Lula saiu do encontro de líderes do G20, em Joanesburgo, na África do Sul, direto para Maputo, a capital de Moçambique, no domingo (23). Na visita oficial de um dia, ele recebe nesta segunda o título de doutor honoris causa da Universidade Pedagógica de Maputo.