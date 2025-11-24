SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O patrimônio líquido do presidente americano Donald Trump caiu US$ 1,1 bilhão (R$ 5,94 bilhões na cotação atual) desde setembro, segundo anunciou neste domingo (23) a Forbes.

A queda acontece porque as ações da empresa de mídia social e criptomoedas de sua família, a Trump Media and Technology Group (TMTG), foram negociadas em mínimas históricas na última semana, em meio a uma forte queda na bitcoin e em outras criptomoedas.

Hoje, o patrimônio líquido de Trump é de US$ 6,2 bilhões (R$ 33,49 bilhões). O valor chegou a US$ 7,3 bilhões (R$ 39,44 bilhões) em setembro.

Em setembro, o patrimônio líquido de Trump havia crescido US$ 3 bilhões (R$ 16,21 bilhões) em relação ao último ano. A alta o colocou na posição nº 201 na lista Forbes 400 dos mais ricos da América, uma melhoria de 118 posições em relação à lista de 2024. Hoje, ele ocupa o 596º lugar.

O aumento foi impulsionado pelos investimentos em criptomoedas da família Trump. Isso inclui um empreendimento anunciado no ano anterior, a World Liberty Financial, que garantiu um investimento de US$ 75 milhões (R$ 405,16 milhões) do empresário de criptomoedas Justin Sun.

Donald Trump disse que se afastou de seus interesses comerciais pessoais desde que venceu a presidência. Ele transferiu sua participação de US$ 4 bilhões (R$ 21,6 bilhões) na Trump Media and Technology Group para um fundo fiduciário revogável controlado pelo filho Donald Trump Jr.