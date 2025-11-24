SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, recebeu nesta segunda-feira (24), a um mês da véspera de Natal, a árvore que vai decorar a Casa Branca na comemoração deste ano. A árvore chegou em uma carruagem puxada por cavalos.

A planta veio da Korson's Tree Farms, uma produtora de Michigan que venceu o concurso da Associação Nacional de Árvores de Natal dos EUA em julho e recebeu a oportunidade de ser escolhida a fornecedora da residência oficial do presidente neste ano.

A decisão final, no entanto, ocorre apenas após a inspeção de uma equipe da Casa Branca, que neste ano ocorreu no final de setembro, de acordo com publicação da fazenda em suas redes sociais.

"A equipe da Casa Branca escolheu um enorme abeto Concolor", afirmaram, em referência à espécie selecionada. "Agradecemos aos incríveis e maravilhosos senhores da Casa Branca. Vocês tornaram esse processo um pouco menos estressante!"

"É uma árvore linda", disse a primeira-dama posava para fotos nesta segunda, de acordo com a agência de notícias Associated Press. A planta de 7,6 metros será exibida no Salão Azul, usado normalmente para pequenos jantares.