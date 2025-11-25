SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu a província de Kumamoto, no Japão, na manhã de hoje (horário local), segundo a agência meteorológica do país.

O terremoto aconteceu por volta das 6h05 do horário local (18h05 de ontem no horário de Brasília). Nenhum alerta de tsunami foi emitido.

Epicentro foi estimado a 10 quilômetros de profundidade. A profundidade de um terremoto é a distância entre o ponto subterrâneo onde o sismo começou e o epicentro, que é o ponto na superfície da Terra diretamente acima do hipocentro.

A intensidade sísmica registrada foi de 5 numa escala que vai de 1 a 10. Essa intensidade dificulta que a maioria das pessoas consiga caminhar sem se apoiar em um objeto estável.

Uma mulher de 70 anos sofreu ferimentos leves e foi levada para um centro médico, de acordo com a imprensa local. Nas áreas que sofreram fortes tremores, há um risco maior de quedas de rochas e deslizamentos de terra, informou a agência meteorológica, alertando as pessoas para que fiquem atentas à atividade sísmica e às condições de chuva futuras.

"Estamos trabalhando para avaliar a situação dos danos", informou a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, no X. "Aos moradores das áreas onde o tremor foi forte, pedimos que fiquem atentos à possibilidade de um terremoto de intensidade semelhante", completou a primeira-ministra.

