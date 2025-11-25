SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de mergulhadores encontrou o que parece ser um dispositivo de espionagem russo na costa do Reino Unido. O achado foi relatado por diversos veículos da imprensa britânica.

A boia sonar (ou sonobuoy) russa foi recuperada por mergulhadores voluntários durante uma limpeza rotineira no fundo do mar próximo à ilha de Skomer, na costa galesa. O objeto estava fortemente coberto por organismos marinhos e parece ser compatível com este tipo de equipamento, usado por forças militares estrangeiras para rastrear movimentos de submarinos.

Uma fonte da Marinha disse ao jornal 'The Sun' que o dispositivo pode estar lá "há décadas", mas ainda não foi comprovado a quem pertencia. De acordo com o jornal galês Herald, o grupo de mergulhadores entregou o objeto às autoridades competentes para avaliação.

O fundador do grupo de mergulhadores disse que o objeto estava encaixado numa fenda a cerca de 14 metros de profundidade. "No início, os caras pensaram que poderia ser uma bateria antiga de boia luminosa. Com esse navio-espião russo que tem rondado por aí, faz você desconfiar de tudo que está acontecendo", disse, de acordo com o The Sun.

Sonobuoys são normalmente lançadas de aeronaves e embarcações e equipadas com sensores para detectar vibrações de navios e submarinos. Como sinais de rádio e GPS não atravessam facilmente a água do mar, os sonobuoys são essenciais nos sistemas modernos de detecção naval e são usados rotineiramente por marinhas em exercícios e operações.

NAVIO-ESPIÃO RUSSO

A descoberta ocorre num momento de crescente preocupação com a coleta de inteligência russa em águas britânicas. Esta semana, o secretário de Defesa John Healey confirmou que o navio-espião russo Yantar tem operado nas águas do Reino Unido.

Pilotos da RAF (Força Aérea Britânica) relataram que o Yantar direcionou lasers contra suas aeronaves, uma ação que o secretário de Defesa descreveu como "profundamente perigosa". Embora a Rússia descreva o Yantar como um navio de pesquisa oceânica, países ocidentais suspeitam que ele esteja mapeando secretamente os cabos submarinos britânicos - por onde passam mais de 90% dos dados do país, incluindo bilhões de dólares em transações financeiras.

É a segunda vez neste ano que o Yantar entra nas águas do Reino Unido. Em julho de 2025, o navio foi rastreado ao largo da costa de Pembrokeshire, o que levou a voos de vigilância da RAF e ao acompanhamento da Marinha. Na ocasião, fontes disseram ao The Herald que o navio estava "permanecendo incomumente próximo de cabos submarinos sensíveis".

A origem do dispositivo recuperado em Skomer ainda não foi confirmada. Seu aparecimento perto de uma área marinha protegida do País de Gales, porém, chamou atenção, especialmente considerando os movimentos russos recentes ao redor das Ilhas Britânicas.