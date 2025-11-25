SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na próxima quinta-feira, dia 27 de novembro, milhões de americanos estarão reunidos com família e amigos para o tradicional Dia de Ação de Graças, ou Thanksgiving. A má notícia é que 145 mil toneladas de comida serão jogadas fora somente neste dia.

Quantidade é o equivalente a US$ 550 milhões (quase R$ 3 bilhões) jogados no lixo em apenas um dia. A quantidade representa 267 milhões de refeições que poderiam ter alimentado quem precisa.

Os números são de pesquisa da ReFED (abreviação de ReThink Food Waste Through Economics and Data), ONG dedicada a combater o desperdício de alimentos por meio de soluções baseadas em dados e análises econômicas.

POR QUE TANTO DESPERDÍCIO?

Mais de 90% dos anfitriões admitem que cozinham de propósito mais comida do que o necessário.

100% dos entrevistados disseram que sempre sobra comida.

Quase metade dos anfitriões (45%) manda os convidados levarem sobras para casa, e muitos transformam em sanduíches (46%), café da manhã (32%) ou pratos novos como sopas e assados (31%).

12% dos anfitriões (responsáveis por alimentar até 36 milhões de pessoas) não têm nenhum plano para aproveitar as sobras.

Quase metade dos anfitriões não se preocupa com desperdício de comida no feriado.

Mais números do Thanksgiving

40% do que é jogado fora é peru

Emissões equivalentes a 190 mil carros rodando por 1 ano.

39 bilhões de galões de água (o suficiente para encher 59 mil piscinas olímpicas) para produzir a comida que será desperdiçada.

Os dados foram divulgados pela ReFED em parceria com a NielsenIQ (NIQ), empresa norte-americana de pesquisa de consumo.

O QUE SIGNIFICA O DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS

O Thanksgiving Day é o feriado mais tradicional dos Estados Unidos. Com o maior consumo de alimentos em um único dia, é famoso pelo banquete que envolve e também pelas discussões familiares em torno da mesa. O feriado ocorre sempre na quarta quinta-feira de novembro e também marca o início da temporada de compras de Natal.

O Dia de Ação de Graças é celebrado em homenagem aos nativos que acolheram os colonizadores ingleses quando chegaram à América. De acordo com a enciclopédia Britannica, com o tempo, o objetivo principal se tornou relembrar e prestar gratidão por tudo que aconteceu no ano que se passou.

O nome Thanksgiving vem da junção da palavra "obrigado/agradecimento" com o verbo "dar", representando a ação de dar graças por tudo aquilo que se foi feito durante o ano.

O presidente Abraham Lincoln declarou o Dia de Ação de Graças um feriado nacional em 1863, embora os festivais de fim da colheita já fossem tradicionais.

O dia seguinte ao Dia de Ação de Graças é chamado de "Black Friday" e é o maior dia de compras do ano nos EUA. Com seus atrativos descontos, é considerada o início da temporada de compras de Natal. O nome vem do fato de que o faturamento muitas vezes leva as empresas de varejo do vermelho ao preto.