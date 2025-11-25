SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um italiano se tornou alvo das autoridades por suspeita de fraude em benefícios após se passar pela própria mãe, morta em 2022, para continuar recebendo a pensão de sua genitora. As informações são do jornal Corriere Della Sera.

O homem de 57 anos, que não teve a identidade divulgada, se passou pela própria mãe, Graziella Dall'Oglio. O caso ocorreu na cidade de Borgo Virgilio, na província de Mântua, na Itália, em 11 de novembro de 2025, mas foi noticiado agora.

Graziella morreu em 2022. O homem manteve o falecimento em segredo para continuar recebendo mensalmente a pensão dela. O valor do benefício não foi divulgado.

Homem tentou se passar pela mãe, quando idosa foi convocada para renovar o documento de identidade. Ele usou vestido, maquiagem, peruca e brincos e até feminizou a própria voz, mas, mesmo assim, levantou suspeitas dos funcionários do cartório, que acionaram a polícia.

Polícia passou a investigar o caso e descobriu que Graziella estava morta há três anos. O corpo da idosa foi encontrado mumificado, na residência onde o filho dela morava.

Causa da morte continua sob investigação. A análise inicial é de que a idosa teria morrido por causas naturais, mas a polícia aguarda o resultado do exame necroscópico para determinar a causa do óbito.

Homem poderá responder pelos crimes de fraude e ocultação de cadáver. Ele era filho único de Graziella e seu pai também já havia morrido. Ele atuava como enfermeiro, mas estava desempregado.