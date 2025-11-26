SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos 13 pessoas morreram após um incêndio atingir várias torres de um complexo residencial no distrito norte de Tai Po, em Hong Kong, nesta quarta-feira (26). Colunas de fumaça cinza espessa emanam do local enquanto os serviços de emergência tentam conter as chamas.

"Os bombeiros lidaram com um total de 28 vítimas, 9 das quais tiveram a morte certificada no local. Seis outras foram levadas ao hospital em estado grave, e 4 morreram em seguida", afirmou o porta-voz Chou Wing-yin em entrevista coletiva. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

Várias pessoas ficaram presas no interior dos prédios, informou a emissora pública RTHK, citando a polícia. Bombeiros também ficaram feridos enquanto tentavam apagar o fogo.

O Corpo de Bombeiros disse que recebeu relatos de que um incêndio havia começado em Wang Fuk Court, em Tai Po. Wang Fuk Court é um complexo habitacional composto por oito blocos, oferecendo quase 2.000 unidades residenciais próximo à divisa do território autônomo chinês com o restante da China.

De acordo com a agência Reuters, mencionando sites de propriedade imobiliária, o complexo residencial é parte de um programa de subsídios para casa própria do governo local e está ocupado desde 1983.

Várias torres no local têm andaimes de bambu em seu exterior, o que pode ter contribuído para espalhar as chamas. Hong Kong é um dos últimos lugares do mundo a usar a planta para esse tipo de estrutura de construção civil. Citando questões de segurança, o governo anunciou em março deste ano o início de uma eliminação gradual do uso de bambu em andaimes.

O Departamento de Transportes de Hong Kong informou que, devido ao incêndio, uma seção inteira da rodovia de Tai Po foi fechada e os ônibus estão sendo desviados.