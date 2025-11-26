BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A brasileira Bruna Caroline Ferreira, que é mãe do sobrinho da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, foi detida pelo ICE, a agência de imigração dos Estados Unidos, segundo afirma o advogado dela, Todd Pomerleau, à rede CNN.

De acordo com a emissora americana, citando uma pessoa com conhecimento do assunto sob anonimato, o sobrinho de Leavitt vive desde que nasceu com o pai, que é irmão da porta-voz, em New Hampshire. Leavitt e Ferreira não se falariam há anos, ainda de acordo com essa pessoa, citada pela CNN.

Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna americano afirmou que a brasileira estava de forma ilegal no país desde 1999, quando seu visto de turista venceu e ela não deixou os EUA. Segundo o departamento, Ferreira é "uma estrangeira criminosa ilegal do Brasil" que já foi detida por agressão e está em meio a processo de deportação.

A Folha de S.Paulo não conseguiu contato com Ferreira ou seu advogado. À CNN, Pomerleau afirma que o comunicado do departamento sobre a brasileira é incorreto. "Nós contestamos a afirmação de que ela tem ficha policial. Ela não é uma 'estrangeira criminosa ilegal'", afirmou ele.