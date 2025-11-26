SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos 36 pessoas morreram após um incêndio atingir várias torres de um complexo residencial no distrito norte de Tai Po, em Hong Kong, nesta quarta-feira (26). Colunas de fumaça cinza espessa saíam dos prédios enquanto os serviços de emergência tentam conter as chamas.

Segundo o chefe do Executivo de Hong Honk, John Lee, havia ainda 279 pessoas incomunicáveis dentro do bloco de edifícios, e pelo menos 29 pessoas haviam sido hospitalizadas. Ainda não havia informações sobre as causas do incêndio, e uma força-tarefa foi designada para investigar a ocorrência. Lee afirmou, no início da madrugada de quinta-feira local (tarde desta quarta em Brasília), que o fogo começava a ser controlado.

O Corpo de Bombeiros disse que recebeu relatos de que um incêndio havia começado em Wang Fuk Court, o complexo habitacional composto por oito blocos, com quase 2.000 unidades residenciais, próximo à divisa do território autônomo chinês com o restante da China.

De acordo com a agência Reuters, mencionando sites de propriedade imobiliária, o complexo residencial é parte de um programa de subsídios para casa própria do governo local e está habitado desde 1983.

Várias torres no local têm andaimes de bambu em seu exterior, o que pode ter contribuído para espalhar as chamas. Hong Kong é um dos últimos lugares do mundo a usar a planta para esse tipo de estrutura de construção civil. Citando questões de segurança, o governo anunciou em março deste ano o início de uma eliminação gradual do uso de bambu em andaimes.

O Departamento de Transportes de Hong Kong informou que, devido ao incêndio, uma seção inteira da rodovia de Tai Po foi fechada, e os ônibus estão sendo desviados.