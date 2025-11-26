SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois membros da Guarda Nacional foram baleados nesta quarta-feira (26) próximos à Casa Branca, sede do governo dos EUA.

Informação foi confirmada pela secretária do Departamento de Segurança Interna. "Por favor, juntem-se a mim em oração pelos dois membros da Guarda Nacional que foram baleados há instantes em Washington, D.C", escreveu no X.

Departamento está trabalhando com a polícia local para obter mais informações, informou Noem. O presidente Donald Trump está na Flórida.