SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois membros da Guarda Nacional foram mortos a tiros a um quarteirão da Casa Branca, em Washington, nesta quarta-feira (26), segundo autoridades locais. As causas do incidente ainda são incertas.

"É com grande pesar que confirmamos o falecimento dos dois membros da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental que foram baleados hoje em Washington, D.C., em decorrência dos ferimentos. Esses bravos cidadãos da Virgínia Ocidental perderam suas vidas a serviço do país", afirmou o governador do estado, Patrick Morrisey.

Anteriormente, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, havia pedido orações pelos soldados e o presidente Donald Trump havia afirmado da Flórida, para onde viajou para comemorar o feriado de Ação de Graças, que os soldados estavam em situação grave.

"O animal que atirou nos dois membros da Guarda Nacional, ambos gravemente feridos e agora internados em hospitais diferentes, também está gravemente ferido, mas, independentemente disso, pagará um preço muito alto. Deus abençoe nossa grande Guarda Nacional e todos os nossos mili tares e policiais", afirmou Trump na sua plataforma, a Truth Social.

De acordo com o jornal americano The Washington Post, os tiros ocorreram na esquina das ruas 17 e H da capital americana. O incidente desencadeou medidas de segurança em Washington -enquanto helicópteros sobrevoavam a região, a Casa Branca declarou estado de alerta máximo e o Aeroporto Nacional Ronald Reagan suspendeu brevemente os voos.

Segundo a polícia de Washington, um suspeito foi preso. O Serviço Secreto não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

