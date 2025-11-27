SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Onze trabalhadores ferroviários morreram e dois ficaram feridos nesta quinta-feira (27) depois que foram atropelados por um trem no sudoeste da China, informaram as autoridades locais.

O trem atingiu as vítimas em um trecho de curva da linha férrea. O veículo transportava equipamentos para monitorar terremotos e o acidente aconteceu em uma estação na província de Yunnan, segundo a Agência Ferroviária da cidade de Kunming.

Trabalhadores estariam na área dos trilhos. O trem "circulava normalmente por uma curva dentro da estação Kunming Luoyang Town quando ocorreu a colisão com os trabalhadores", afirmou um comunicado da agência.

Além dos mortos, duas pessoas ficaram feridas. Segundo o jornal Beijing News, os dois operários foram levados a um hospital de Kunming. Um deles encontra-se em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e foi submetido a uma cirurgia, enquanto o outro ficou mais levemente ferido.

As autoridades abriram uma investigação sobre as causas do acidente. O transporte voltou ao normal ao meio-dia local.

Este foi o acidente ferroviário mais mortal em mais de uma década. O mais recente havia sido em 2021, quando nove pessoas morreram quando um trem na província de Gansu, no noroeste do país, atropelou trabalhadores em um trecho da ferrovia Lanzhou-Xinjiang.

A rede ferroviária da China é a maior do mundo, estendendo-se por mais de 160.000 km (100.000 milhas) e registrando bilhões de viagens por ano. Embora elogiado por sua eficiência, o sistema tem sido alvo de críticas após vários incidentes de grande repercussão, como o acidente de 2011 na província oriental de Zhejiang, que matou 40 pessoas e feriu 200.