PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - A tensão que envolve a China e o Japão afetou também a indústria cultural, fazendo com que o lançamento de filmes e apresentações musicais japonesas no gigante asiático fossem adiados ou cancelados, seja por iniciativa de distribuidores, seja do próprio governo.

Os filmes de animação "Crayon Shin-chan: The Burning Kasukabe Dancers" e "Cells at Work!", que chegariam aos cinemas chineses ainda neste ano, foram adiados. Segundo a emissora estatal CCTV, a "decisão prudente" foi tomada pelos distribuidores.

"Tanto os importadores quanto os distribuidores dos filmes japoneses originalmente programados para lançamento em breve afirmaram que as declarações provocativas do lado japonês afetarão inevitavelmente a percepção do público chinês sobre os filmes japoneses. Seguindo os princípios de mercado e respeitando os desejos do público, as partes envolvidas decidiram adiar o lançamento", diz o veículo estatal.

A decisão também teria levado em consideração os resultados da bilheteria da animação "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito". O veículo afirma que a venda de ingressos teve bom desempenho no início, mas que os comentários recentes da primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi teriam causado queda significativa das vendas.

A bilheteria chinesa, que atingiu o marco de 45,5 bilhões de yuans neste ano ?cerca de R$ 34 bilhões?, é a segunda maior do mundo, segundo informações do regime. Os filmes importados respondem por cerca de 11,5%.

O estopim da crise, que dura cerca de duas semanas, foi uma fala da primeira-ministra do Japão ao responder a um parlamentar da oposição sobre em quais situações Takaichi acionaria as forças de defesa do país. De forma hipotética, ela respondeu que uma intervenção militar da China em Taiwan era um exemplo. Isso porque um ataque a navios de guerra americanos usados para romper um bloqueio chinês poderia exigir que Tóquio se envolvesse para defender os Estados Unidos, seu aliado.

Um concerto do músico de jazz, Yoshio Suzuki, foi cancelado pouco antes do início em Pequim. Segundo relato da agência Reuters, a banda estava na passagem de som quando policiais avisaram o dono que shows de artistas japoneses estavam cancelados.

Uma apresentação do "Especial Yoshimoto de Comédia", prevista para acontecer de 20 a 22 de novembro no Festival Internacional de Comédia de Xangai, também foi cancelada, segundo os organizadores. "Motivos de força maior" teriam sido a causa, de acordo com nota publicada no perfil do WeChat do festival.

O evento da banda JO1, que ocorreria em Guangzhou em 19 de dezembro, foi cancelado sob o mesmo argumento.

Questionada a respeito do cancelamento de produções culturais japonesas em meio à tensão, a porta-voz de Pequim, Mao Ning, disse que as trocas e a cooperação entre os países foram afetadas recentemente devido às declarações equivocadas da primeira-ministra japonesa.

"As declarações feriram gravemente os sentimentos do povo chinês e envenenaram o ambiente para as relações bilaterais entre os países. O Japão precisa reparar seu erro imediatamente e parar de criar atritos em questões relacionadas à China", afirmou em entrevista coletiva na terça-feira (25).