BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O número de mortes no incêndio de torres residenciais no distrito de Tai Po, em Hong Kong, subiu para 65, segundo autoridade. Ainda há 62 pessoas presas nos prédios, e equipes de resgate tentam acessar locais após controla o fogo em todas as torres atingidas ?essas 62 se referem a pessoas que ligaram pedindo ajuda mas ainda não foram alcançadas pelas equipes.

O incêndio atingiu os edifícios de Wang Fuk Court nesta quinta-feira (26) e rapidamente se espalhou por várias torres do complexo, que passavam por renovação e portanto tinham andaimes de bambu em seu entorno, exalando densa fumaça. O fogo já foi apagado em 4 torres e controlado em outras 3, e autoridades falam em 70 feridos, entre os quais estão 10 bombeiros.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, e uma força-tarefa foi designada para investigar a ocorrência.

O governo de Hong Kong anunciou a criação de um fundo de auxílio às vítimas que já reúne US$ 38 milhões em doações de entidades e empresas. Na manhã desta sexta, voluntários estavam rejeitando doações de roupas e mantimentos para as vítimas resgatadas, dado o volume de material doado em um abrigo provisório em uma escola próxima do local do incêndio.

Na quinta, o Corpo de Bombeiros disse ter recebido relatos de que um incêndio havia começado em Wang Fuk Court, o complexo habitacional composto por oito blocos, com quase 2.000 unidades residenciais, próximo à divisa do território autônomo chinês com o restante da China. O complexo residencial é parte de um programa de subsídios para casa própria do governo local e foi inaugurado em 1983.

A polícia informou que, além de os prédios estarem cobertos com telas de proteção e plástico que não atendiam aos padrões de segurança contra incêndio, as janelas de uma construção não afetada estavam seladas com um material de espuma instalado por uma construtora que realizava trabalhos de manutenção.

"Temos motivos para acreditar que os responsáveis da empresa foram extremamente negligentes, o que levou a este acidente e fez com que o fogo se alastrasse descontroladamente, resultando em um grande número de vítimas", disse Eileen Chung, superintendente da polícia de Hong Kong. Três pessoas que trabalhavam na construtora foram detidas sob suspeita de homicídio culposo.

Hong Kong é um dos últimos lugares do mundo que ainda usa o material para esse tipo de estrutura de construção civil. Citando questões de segurança, o governo anunciou em março deste ano o início de uma eliminação gradual do bambu em andaimes.

Embora o risco de chamas não tenha sido citado como motivo para a medida, houve pelo menos três incêndios envolvendo andaimes de bambu este ano, segundo a Associação para os Direitos das Vítimas de Acidentes de Trabalho em Hong Kong.

Trata-se do incêndio mais mortal na cidade desde em novembro de 1996, quando chamas causadas por uma soldagem durante reformas internas em um prédio comercial no distrito de Kowloon mataram 41 pessoas. Na época, uma investigação resultou em amplas atualizações nos padrões de construção e nas normas de segurança contra incêndio em prédios comerciais, lojas e residências.

O líder chinês, Xi Jinping, pediu um "esforço total" para extinguir o incêndio e minimizar vítimas e prejuízos, informou a emissora estatal CCTV.