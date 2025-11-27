SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vladimir Putin, presidente da Rússia, afirmou nesta quinta-feira (27) que vai parar de bombardear a Ucrânia se o país deixar os territórios reivindicados pelo país.

Putin disse que o esboço do plano de paz pode se tornar a base de futuros acordos para acabar com o conflito. Na última semana, autoridades dos Estados Unidos, Ucrânia e países da Europa vem se reunindo para discutir uma nova proposta para o fim da guerra.

Enviado especial de Trump vai se encontrar com Putin em Moscou na próxima semana. A proposta elaborada no último fim de semana foi rejeitada por Putin, que insiste em querer anexar partes da Ucrânia ao território russo.

Kiev e Europa são contra cessão de territórios. Trump pressiona Zelensy a aceitar o acordo e havia dado prazo até esta quinta-feira para o líder ucraniano responder sobre a proposta. Já a União Europeia, principal apoiadora da Ucrânia, afirma que se manterá ao lado do país até o fim do conflito. Zelensky e o bloco consideram "inaceitáveis" que ele cedesse os territórios de Donetsk e Luhansk.

Tags:

Putin