SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Japan Airlines decidiu priorizar o conforto de seus funcionários e liberou o uso de tênis durante o expediente, segundo anunciou a companhia aérea japonesa este mês.

A medida começou a valer em 13 de novembro e tem como objetivo reduzir o esforço físico e aumentar o conforto dos funcionários. Até então, o uso de sapatos de couro preto, sapatos de salto ou sapatilhas era obrigatório na companhia.

"Longas horas em pé e caminhadas frequentes fazem parte da rotina de comissários de bordo e funcionários de aeroporto. Anteriormente limitados a sapatos de couro preto, sapatos de salto ou sapatilhas, o uniforme oficial agora passará a incluir tênis pretos lisos como alternativa", disse a Japan Airlines, em comunicado.

O uso de tênis, segundo a companhia, 'permite que os funcionários prestem um atendimento atencioso e acolhedor durante todo o turno'. A medida vale para seis companhias do Grupo JAC (Japan Airlines), incluindo a companhia aérea nacional do Japão, a Japan Airlines (JAL), e cinco subsidiárias.

Além dos comissários de bordo, a medida beneficia cerca de 14.000 funcionários de atendimento em 56 aeroportos domésticos e 40 aeroportos no exterior, incluindo funcionários de empresas parceiras.

Esta não é a primeira da companhia em 2025 que prioriza o conforto de sua equipe. No início do ano, foram introduzidas iniciativas como camisas de colarinho aberto e coletes de segurança com ventilador para enfrentar o calor do verão.