SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sarah Beckstrom, uma das duas integrantes da Guarda Nacional baleadas em Washington morreu nesta quinta-feira (27), afirmou o presidente Donald Trump em seu primeiro pronunciamento ao vivo desde o ataque a tiros.

"Sarah Beckstrom, da Virgínia Ocidental, uma das integrantes da Guarda Nacional de quem estamos falando, uma pessoa jovem, magnífica e muito respeitada, (...) acaba de falecer. Ela não está mais entre nós", afirmou o republicano sobre a soldado de 20 anos.

Andrew Wolfe, 24, que também foi baleado no incidente, está "lutando por sua vida", segundo o presidente americano, que classificou o ataque perto da Casa Branca de "um ato de terrorismo".

O suspeito, Rahmanullah Lakanwal, trabalhou com a CIA no Afeganistão, e veio do país do Oriente Médio para os EUA em 2021.

Mais cedo, o governo afirmou que reexaminará "todos os green cards de todos os estrangeiros de todos os países" que o governo Trump considera preocupantes. O diretor dos serviços de imigração e cidadania dos EUA, Joseph Edlow, afirmou que, "sob direção do presidente", ordenou um reexame completo das documentações já existentes.

As medidas vem após o pedido do presidente para que o governo reexamine os casos de afegãos que entraram no país durante o mandato do democrata Joe Biden.

A promotora da capital americana, Jeanine Pirro, informou que o afegão de 29 anos morava no estado de Washington, no extremo oposto do país, e que chegou de carro ao local do tiroteio.

Ele já enfrentava acusações de agressão com intenção de matar. Segundo Pirro afirmou mais cedo, com a morte da soldado, o suspeito será acusado também de homicídio doloso. "Ele escolheu o alvo errado, a cidade errada e o país errado", acrescentou a promotora.

Junto de Pirro, o diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que o governo Biden não realizou verificações adequadas dos antecedentes ou investigações sobre Lakanwal antes de permitir sua entrada nos EUA em 2021. Nenhum dos dois apresentou provas para sustentar a afirmação.

