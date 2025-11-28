SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autoridades espanholas fazem buscas nesta sexta-feira (28) por um turista britânico que caiu de um navio de cruzeiro na Ilha das Canárias, em Tenerife.

Desde ontem, estão em curso as buscas pelo homem de 76 anos. Ele teria caído no mar por volta das 9h40 do horário local, momento em que a guarda costeira da Espanha foi acionada, informou o órgão pelas redes sociais.

O incidente ocorreu no navio Marella Explorer 2, operado pela TUI. A embarcação ia em direção a outra ilha, a de La Gomera, quando o idoso foi visto entrando na água.

No mesmo momento, um alarme tocou em todo navio com anúncio de "homem ao mar". À BBC, uma passageira da viagem, Lesney-Anne Kelly, contou que tomava café da manhã com a mãe quando o capitão informou que o veículo teria que permanecer no local até que a guarda o autorizasse a partir.

Buscas foram temporariamente suspensas na noite de ontem devido à escuridão. "O clima estava bastante sombrio ontem à noite, especialmente depois do anúncio de que estavam encerrando as buscas", disse a passageira à publicação britânica.

Navio participou da operação inicial de resgate, mas atracou em Santa Cruz durante a madrugada. Os guardas informaram que a procura pela vítima, que foi retomada no dia de nesta sexta-feira, acontece pelo mar e pelo ar -com embarcações, helicópteros e aeronave especializada.

Cruzeiro teria sido iniciado no dia 21 de novembro. Ele havia partido de Tenerife e estava retornando ao mesmo local quando o acidente ocorreu.

Empresa responsável pela viagem ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso. Segundo seu site, o navio Marella Explores 2 é exclusivo para adultos e tem 907 cabines, enquanto o valor médio de um passeio como o que fez o britânico é de 1.100 euros (cerca de R$ 6 mil na cotação atual).