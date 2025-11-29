SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque de drone russo na capital ucraniana na madrugada de sábado deixou pelo menos uma pessoa morta e sete feridas, além de causar danos materiais significativos, informaram as autoridades.

Jornalistas da AFP ouviram fortes explosões por volta da meia-noite no centro de Kiev, que o prefeito da cidade, Vitali Klitschko, atribuiu a Moscou.

"A morte de uma pessoa foi confirmada, provavelmente um homem", afirmou o chefe da administração militar da cidade, Timur Tkachenko, na plataforma de mensagens Telegram. Ele também relatou "sete feridos, incluindo um adolescente".

Sua administração lamentou posteriormente que o "ataque terrorista cínico da Federação Russa" tenha atingido nove locais em cinco distritos da capital. Esta é "uma tentativa dos russos de simplesmente aterrorizar a população civil", declarou Tkachenko.

O prefeito de Kiev havia indicado anteriormente que um jovem de 13 anos estava entre os feridos e pediu aos moradores que permanecessem em abrigos.

Pelo menos dois prédios residenciais, um deles com 25 andares, uma casa e vários carros foram danificados, disseram as autoridades.

No início desta semana, fortes explosões abalaram Kiev durante a noite, quando drones e mísseis russos atingiram a capital, provocando incêndios em prédios residenciais. As autoridades da cidade indicaram que sete pessoas morreram.

A Rússia lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, desencadeando o pior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.