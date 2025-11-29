SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O papa Leão 14 visitou neste sábado (29) a Mesquita Azul de Istambul, na Turquia, em sua primeira ida a um local de culto muçulmano desde que foi escolhido. Porém, diferente de Francisco e Bento 16, não rezou durante a visita, segundo a AFP e a Reuters.

Papa Leão 14 visitou a Mesquita Azul, mas não parou para rezar. Segundo a AFP, o pontífice retirou os sapatos, caminhou com meias brancas pelo templo otomano e permaneceu em silêncio, em um gesto simbólico de respeito. Diferentemente de seus antecessores, como Francisco (2014) e Bento 16 (2006), ele não realizou oração no local.

Visita gerou surpresa no Vaticano, segundo a Reuters. De acordo com a Reuters, o Vaticano havia divulgado um comunicado afirmando que Leão tinha rezado e sido recebido pelo chefe da autoridade religiosa turca, Diyanet (Presidência de Assuntos Religiosos da Turquia), mas o texto foi enviado por engano. O próprio muezim da mesquita, que é responsável por chamar os fiéis para a oração, afirmou que o papa recusou o convite para um momento de oração.

Pontífice ouviu explicações sobre a história do templo. O papa percorreu o complexo acompanhado pelo imã (líder de oração) e pelo mufti (especialista em jurisprudência islâmica) de Istambul, que apresentaram detalhes arquitetônicos e históricos da mesquita de Sultanahmet, uma das principais atrações de Istambul.

A presença atraiu turistas e moradores, sob rígida segurança. A AFP relata que dezenas de pessoas acompanharam o comboio papal, enquanto comerciantes e visitantes reagiram positivamente - embora alguns criticassem as fortes barreiras de segurança que impediram o público de vê-lo de perto.

AGENDA DO PAPA LEÃO 14

Visita integra agenda oficial de quatro dias na Turquia. O papa Leão 14 está no país desde quinta-feira, em uma viagem que inclui encontros com líderes muçulmanos e cristãos, celebrações ecumênicas e agendas públicas em Istambul.

Pontífice busca fortalecer diálogo com igrejas cristãs orientais. Segundo a AFP, ele se encontrou com representantes de várias comunidades cristãs e participará de orações na Igreja de São Jorge. Ele também assinará uma declaração conjunta com o patriarca ecumênico Bartolomeu 1º.

Agenda aborda relação entre católicos e ortodoxos. A viagem ocorre no contexto dos 1.700 anos do Concílio de Niceia, celebrado ontem, quando o papa fez apelo pela unidade entre cristãos de diferentes tradições.

Leão 14 é o quinto papa a visitar a Turquia. Antes dele, fizeram a mesma viagem Paulo 6º (1967), João Paulo 2º (1979), Bento 16 (2006) e Francisco (2014). Depois da passagem por Istambul, Leão 14 seguirá para o Líbano entre domingo (30) e terça-feira (2).