SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque de drone russo na capital ucraniana na madrugada deste sábado (29) deixou pelo menos três pessoas mortas e cerca de 30 feridas, além de causar danos materiais significativos, informaram as autoridades.

Jornalistas da AFP ouviram fortes explosões por volta da meia-noite local (19h de Brasília) no centro de Kiev, que o prefeito da cidade, Vitali Klitschko, atribuiu a Moscou. Mais de 600 mil residências estão sem energia após investidas contra a rede elétrica, justamente enquanto os Estados Unidos tentam intermediar negociações de paz.

"Enquanto todos discutem pontos de planos de paz, a Rússia continua a seguir seu ?plano de guerra? de dois pontos: matar e destruir", escreveu neste sábado o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiha, enquanto moradores de Kiev avaliavam os danos após uma noite intensa de explosões.

O presidente Volodimir Zelenski disse que a Rússia lançou 36 mísseis e quase 600 drones no ataque. Moscou tem realizado bombardeios de grande escala contra a infraestrutura energética da Ucrânia desde 2022, mas a ofensiva mais recente, neste outono do Hemisfério Norte, colocou cidades ucranianas ?incluindo Kiev? em uma situação crítica, com muitos lares recebendo apenas oito horas de energia nos piores dias de apagões.

O estrondo ensurdecedor de geradores e o cheiro de diesel agora tomam as avenidas da capital, e as pessoas usam lanternas à noite, já que muitos postes de iluminação permanecem apagados.

O Ministério da Energia da Ucrânia informou que o ataque noturno atingiu instalações de energia em Kiev e outras cinco regiões.

A Ucrânia tem negociado com os EUA os termos de um acordo de paz que Washington tenta intermediar entre Kiev e Moscou para encerrar a guerra russa, que já dura quase quatro anos.

Kiev e seus aliados europeus dizem querer a paz, mas resistem a algumas das condições iniciais propostas pelos EUA, já que a Ucrânia não aceita se retirar de territórios que atualmente controla e rejeita qualquer limitação à sua capacidade futura de entrar em alianças.

No início desta semana, fortes explosões abalaram Kiev durante a noite, quando drones e mísseis russos atingiram a capital, provocando incêndios em prédios residenciais. As autoridades da cidade indicaram que sete pessoas morreram.

A Rússia lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, desencadeando o pior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.