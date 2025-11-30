SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de mortes no incêndio que destruiu prédios residenciais no distrito de Tai Po, em Hong Kong, subiu para 146, informou neste domingo (30) um representante da polícia.

"Às 16h (5h no horário de Brasília), o número de mortos chegou a 146. Não podemos descartar a possibilidade de mais vítimas", afirmou a porta-voz da polícia, Tsang Shuk-yin, em entrevista coletiva.

O balanço de vítimas foi atualizado após a inspeção de mais três torres das oito que formam o complexo residencial Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po. Corpos foram achados nos telhados.

O incêndio começou na quarta-feira (26) à tarde por causas ainda desconhecidas, aparentemente nas redes de proteção que cobriam a obra de reforma do complexo e que serviam para proteger da poeira e da queda de objetos.

O fogo se propagou rapidamente para as demais torres, segundo as primeiras hipóteses, facilitado pelas redes, os painéis de espuma e o bambu que é usado em Hong Kong no lugar de metal para os andaimes.

O governo de Hong Kong anunciou a criação de um fundo de auxílio às vítimas que já reúne US$ 38 milhões em doações de entidades e empresas. Na manhã de sexta no horário local, voluntários estavam rejeitando doações de roupas e mantimentos para as vítimas resgatadas, dado o volume de material doado.

Na quinta (27), o Corpo de Bombeiros disse ter recebido relatos de que um incêndio havia começado em Wang Fuk Court, complexo habitacional composto por oito blocos e quase 2.000 unidades residenciais próximo à divisa do território autônomo chinês com o restante da China. O complexo faz parte de um programa de subsídios para casa própria do governo local e foi inaugurado em 1983.

O incêndio mais mortal na cidade até então havia ocorrido em novembro de 1996, quando chamas causadas por uma soldagem durante reformas internas em um prédio comercial no distrito de Kowloon mataram 41 pessoas. Na época, uma investigação resultou em amplas atualizações nos padrões de construção e nas normas de segurança contra incêndio em prédios comerciais, lojas e residências.