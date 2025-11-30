SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro pessoas morreram e outras dez ficaram feridas após um ataque a tiros em um salão de festas na Califórnia, nos Estados Unidos, neste sábado (29), segundo autoridades locais.

O ataque a tiros ocorreu em uma festa de aniversário infantil em Stockton, no norte da Califórnia. A informação foi divulgada pelo vice-prefeito de Stockton, Jason Lee, em uma publicação no Facebook.Motivação do ataque ainda era desconhecida pelas autoridades. "Estou em contato com funcionários e autoridades de segurança pública para entender exatamente o que aconteceu e vou insistir para obter respostas", disse o vice-prefeito.Entre as vítimas há crianças e adultos, segundo Heather Brent, porta-voz do escritório do xerife do Condado de San Joaquin. Ele disse, durante entrevista no local do crime, que as primeiras informações "sugerem que este pode ter sido um ataque direcionado".As autoridades não forneceram informações sobre o autor dos disparos. Ele conseguiu fugir do local, segundo emissoras de TV dos Estados Unidos.* Com agências internacionais