PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - A Justiça da França condenou nesta segunda-feira (1º) o prefeito de Saint-Étienne a 5 anos de prisão, sendo 4 em regime fechado, e 5 anos de inelegibilidade por ter chantageado o próprio vice com um vídeo erótico. Gaël Perdriau, 53, é acusado de contratar um garoto de programa para fazer uma massagem erótica em seu rival político, em um quarto de hotel de Paris, e filmar a cena com câmeras ocultas.

Perdriau também foi condenado por desvio de verba pública ?ele teria usado ? 40 mil (cerca de R$ 250 mil) do orçamento municipal para pagar os executores da trama. O prefeito se diz inocente e anunciou que vai recorrer, mas terá que deixar o cargo e aguardará preso o julgamento do recurso.

Outros três envolvidos no caso, apelidado na França de "Affaire de la Sextape" ("O caso da sextape"), foram condenados a 4 anos de prisão, sendo de 2 a 3 anos, conforme o caso, em regime fechado.

Os fatos remontam a 2014, ano em que Perdriau foi eleito prefeito. Candidato do partido UMP, atual Republicanos (direita), ele fez um acordo com o adversário Gilles Artigues, do partido Modem (centro), oferecendo-lhe o posto de prefeito-adjunto, o equivalente a vice-prefeito.

Temendo que Artigues lhe fizesse sombra, o prefeito teria montado uma armadilha durante uma viagem de trabalho do vice a Paris. Um assessor de Perdriau, hospedado no mesmo hotel, chamou Artigues a seu quarto, onde o apresentou a um garoto de programa, deixando os dois a sós depois de algum tempo.

A escolha desse método de chantagem deveu-se aos posicionamentos conservadores de Artigues na política. Ele se dizia contrário ao casamento gay, alegando convicções religiosas.

Artigues só ficou sabendo da filmagem em 2016, quando o assessor de Perdriau lhe mostrou um vídeo de dois minutos com uma edição da cena do quarto de hotel. Um ano depois, Artigues conseguiu gravar às escondidas uma reunião em que o prefeito e seu diretor de gabinete admitiam a chantagem e ameaçavam mostrar o vídeo a pais de alunos da escola onde os filhos do vice-prefeito estudavam.

Só em 2022, porém, Artigues relatou esses fatos ao site de jornalismo investigativo Mediapart, que revelou o escândalo. Perdriau foi expulso do partido, mas não renunciou à prefeitura.

"Agora posso me reconstruir", disse Artigues, que afirmou ter tido pensamentos suicidas devido à chantagem de que foi vítima. "Essa decisão é totalmente incompreensível", afirmou Perdriau na saída do tribunal de Lyon.

Saint-Étienne é uma cidade de médio porte (170 mil habitantes) no sudeste da França, próxima a Lyon.