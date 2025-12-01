SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, publicou ontem uma montagem com um desenho infantil que zomba dos ataques a embarcações no Caribe e de acusações de ter cometido um possível crime de guerra.

Montagem foi intitulada como "Franklin mira narcoterroristas". O desenho publicado por Hegseth mostra uma tartaruga verde de um desenho infantil popular nos EUA, a bordo de um helicóptero disparando um lança-mísseis contra barcos carregados com pacotes e pessoas armadas.

Os EUA realizam bombardeios contra embarcações no Caribe e no Oceano Pacífico desde setembro, a mando de Donald Trump. Os ataques são internacionalmente repudiados.

O governo Trump acusa, sem provas, essas embarcações de pertencerem a cartéis de drogas latino-americanos e levarem narcoterroristas e carregamentos de drogas com destino aos EUA. A ONU (Organização das Nações Unidas) disse que os bombardeios são uma escalada perigosa e equivalem a "execuções extrajudiciais".

Hegseth teria dado uma ordem as tropas americanas que matassem todos os integrantes de uma das embarcações bombardeadas pelos EUA. Declaração pode ser considerada um crime de guerra, segundo o jornal "The Washington Post".

Trump disse que Hegseth negou ter ordenado matar a tripulação do barco, ainda de acordo com o jornal. O presidente afirmou ontem que tem "grande confiança" de que o secretário de Guerra não deu uma ordem verbal para matar todos os tripulantes a bordo de uma embarcação suspeita de tráfico de drogas no mar do Caribe em setembro.

O presidente dos EUA disse que "acredita 100%" na declaração de Hegseth. Segundo o jornal, em 2 de setembro, durante o bombardeiro, foi disparado um míssil contra uma embarcação, e quando a fumaça se dissipou, foi possível ver dois sobreviventes agarrados aos destroços em chamas. Foi aí que teria ocorrido a ordem de Hegseth para um segundo disparo.

Hegseth escreveu no X que esses ataques "altamente eficazes" são planejados para serem "ataques letais e cinéticos". Declaração foi feita após a publicação da reportagem do jornal. Ele afirmou que as operações militares no Caribe são "legais" e denunciou "as notícias falsas", afirmando que "cada traficante que matamos é afiliado a uma Organização Terrorista Designada".

Vinte embarcações foram atacadas pelos EUA até o momento, e um total de 80 pessoas foram mortas. O bombardeio mais recente foi em 13 de novembro.