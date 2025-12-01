SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia antes de receber uma nova proposta de paz do governo de Donald Trump para encerrar a Guerra da Ucrânia, o presidente Vladimir Putin anunciou nesta segunda-feira (1º) a conquista de Pokrovsk, centro estratégico vital para a defesa de Kiev na região de Donetsk (leste).

É a maior vitória militar da Rússia no conflito desde fevereiro do ano passado, quando as forças do Kremlin tomaram Avdiivka, na mesma área de conflito.

Ainda não há uma confirmação oficial da Ucrânia sobre a derrota, ou sua negativa, mas blogueiros militares do país e da Rússia, além de um analista consultado pela reportagem em Moscou, disseram que a notícia é verdadeira.

Putin coreografou o anúncio no melhor estilo marcial, vestindo uma farda camuflada para ser informado pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Valeri Gerasimov, e generais que comandam tropas no país vizinho, que invadiu em 2022.

Além de Pokrovsk, foi divulgada também a tomada de Vovtchansk, em Kharkiv (norte), e avanços em diversas áreas da frente de batalha.

Putin voltou a determinar, como já havia feito sem dar certo no ano passado, a criação de uma área tampão na fronteira entre o sul russo e o norte ucraniano -pontos que não estão na sua lista de demandas oficial para acabar com a guerra.

Isso tudo sugere algo que havia sido relatado à Folha de S.Paulo por pessoas ligadas ao Kremlin na semana passada: Putin foi convecido por seus generais de que pode ganhar a guerra militarmente e vai buscar apresentar isso como uma realidade na sua conversa nesta terça (2) com o enviado de Trump, Steve Witkoff.

O americano trará uma versão revisada do plano de paz que havia rascunhado com ajuda russa no fim de outubro. A reação de Kiev e de seus aliados europeus convenceu os Estados Unidos a revisarem a proposta, que era francamente pró-Moscou, moderando seus pontos -o que Putin já disse que não aceitará.

Mesmo que haja otimismo ou exageros nos anúncios de múltiplos avanços, Witkoff encontrará um Putin em modo confiante nesta que será sua sexta reunião com o russo neste ano.

Agora, pretende mostrar uma posição de força no campo de batalha, ampliada pela fragilidade política de Volodimir Zelenski, que na sexta passada (28) teve de demitir seu braço direito e negociador-chefe, Andrii Iermak, após o assessor ser alvo de uma ação de agências anticorrupção.

Nesta segunda, o presidente ucraniano foi a Paris para angariar mais apoio do colega Emmanuel Macron e de outros líderes, que conversaram com a dupla por telefone. Mas os recursos europeus para lidar com a crise são limitados, e a chave para o desfecho agora está com Trump.

Zelenski disse que "a guerra tem de acabar o mais rapidamente possível" e relatou a Macron as conversas entre negociadores seus, agora liderados pelo ex-ministro da Defesa Rustem Umerov no lugar de Iermak, com americanos no fim de semana na Flórida.

Militarmente, a queda de Pokrovsk pode anunciar um desastre para Kiev, já que a arruinada cidade que já teve mais de 60 mil habitantes era o centro de distribuição logística por vias férreas e estradas para as forças de Zelenski na vital Donetsk.

Agora, o flanco das cidades remanescentes da região, e cerca de 15% dela ainda sob controle ucraniano, está exposto. Analistas creem que Putin poderá tentar usar um cerco para tentar expulsar os rivais da área, já que a tomada militar dos centros urbanos é algo de mais difícil execução.

A queda foi também a culminação favorável a Moscou da aplicação de novas táticas de combate, que levaram em conta as dificuldades de mobilidade em um ambiente saturado por drones. Pokrovsk foi invadida no fim de outubro, e as baixas são relatadas como terríveis de ambos os lados.

Aqui, a matemática favorece o Kremlin, com mais mão de obra fardada. Os bombardeios também seguem com força. Nesta segunda, um ataque com mísseis matou 4 pessoas e feriu 40 em Dnipro (Ucrânia).