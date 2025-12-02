SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um estudo feito pela Radical Storage, empresa de armazenamento de bagagens, apontou quais as cidades mais limpas e mais sujas de todo o mundo, segundo avaliações de turistas no Google.

A Cracóvia, na Polônia, foi eleita a cidade mais limpa do mundo. 98,5% das avaliações que abordam o tema elogiam a sua organização e limpeza. Sharjah (98,5%), Singapura (98%), Varsóvia (97,8%) e Doha (97,4%) fecham o top 5.

Já o posto de 'mais suja' ficou com Budapeste, na Hungria. Quase 40% das menções relacionadas à limpeza entre as avaliações do Google a descrevem como suja. Roma (35,7%), Las Vegas (31,6%), Florença (29,6%) e Paris (28,2%) aparecem na sequência.

A Polônia foi o país mais bem avaliado. Além da Cracóvia, também colocou a Varsóvia (4ª) no top 5 mundial das cidades mais limpas.

Centros históricos, no geral, enfrentaram dificuldades no quesito limpeza. Cidades como Roma, Florença e Paris foram consideradas sujas por mais de 28% dos internautas.

COMO FOI FEITA A PESQUISA

A pesquisa selecionou as 100 cidades do índice dos "100 Melhores Destinos Urbanos", da Euromonitor (líder em análise de dados e pesquisa em mercados, indústrias, economias e consumidores).

Em seguida, examinou as avaliações publicadas no Google de dez pontos turísticos de cada local, procurando palavras como "clean" (limpo) e "dirty" (sujo) para medir quais cidades são mais elogiadas ou criticadas pela limpeza.

A pesquisa examinou mais de 70 mil avaliações publicadas no Google nos últimos 12 meses.

Cidades com menos de 100 avaliações no total foram excluídas.

Falsos positivos e negativos (ex.: "not clean" ou "not dirty") foram removidos manualmente.

Apenas avaliações em inglês foram incluídas, para manter a consistência entre todas as cidades

*

As 20 cidades mais limpas

Cracóvia (Polônia)

Sharjah (Emirados Árabes)

Singapura

Varsóvia (Polônia)

Doha (Catar)

Riade (Arábia Saudita)

Praga (República Tcheca)

Mascate (Omã)

Dubai (Emirados Árabes)

Fukuoka (Japão)

Abu Dhabi (Emirados Árabes)

Zurique (Suíça)

Edimburgo (Escócia/Reino Unido)

Los Angeles (EUA)

Lima (Peru)

Cancún (México)

Porto (Portugal)

Copenhague (Dinamarca)

Taipei (Taiwan)

Valência (Espanha)

As 20 cidades mais sujas

Budapeste (Hungria)

Roma (Itália)

Las Vegas (EUA)

Florença (Itália)

Paris (França)

Milão (Itália)

Verona (Itália)

Frankfurt (Alemanha)

Bruxelas (Bélgica)

Cairo (Egito)

Heraclião/Creta (Grécia)

Nova Iorque (EUA)

Barcelona (Espanha)

Johor Bahru (Malásia)

Sevilha (Espanha)

São Francisco (EUA)

Miami (EUA)

Hyderabad (Índia)

Londres (Reino Unido)

Osaka (Japão)