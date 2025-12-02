SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo dos Estados Unidos tem planos de contingência para caso Nicolás Maduro deixe o poder na Venezuela.

Kingsley Wilson, porta-voz do Pentágono, disse que os EUA tem uma "resposta planejada e pronta". A informação foi confirmada na tarde de hoje pelo próprio departamento em meio às tensões entre os países.

O Pentágono não detalhou quais seriam as ações tomadas. O pronunciamento acontece após o prazo dado pelo governo norte-americano para o líder venezuelano deixar o país. Fontes do governo disseram para a agência Reuters que Maduro foi avisado em 21 de novembro, durante uma ligação, para deixar o país sul-americano em uma semana

