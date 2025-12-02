SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pintura há tempos considerada perdida do pintor Peter Paul Rubens (1577-1640) foi vendida num leilão na França por 2,94 milhões de euros (R$ 18,2 milhões na cotação atual). As informações são da revista alemã Der Spiegel.

A obra "Cristo na Cruz" foi encontrada em ótimo estado de conservação no ano passado, pela casa de leilões Osenat, em Versalhes, durante o inventário de uma mansão parisiense que estava à venda. O valor arrematado foi bem superior ao preço estimado, de 1 a 2 milhões de euros.

Segundo Jean-Pierre Osenat, diretor da casa de leilões, o quadro foi pintado em 1613, no auge da carreira de Rubens. A obra de 1,06 m x 73 cm mostra Jesus crucificado diante de um céu escuro de tempestade, com a cidade iluminada de Jerusalém ao fundo.

"É o início da pintura barroca: Cristo na cruz aparece isolado, luminoso e nitidamente recortado contra um céu escuro e ameaçador", disse Jean-Pierre Osenat, diretor da casa de leilões Osenat.

A autenticidade da pintura foi confirmada por Nils Büttner, alemão especialista em Peter Paul Rubens e presidente do Centrum Rubenianum, um centro de pesquisa e documentação na Antuérpia dedicado à obra de Peter Paul Rubens e de seus contemporâneos flamengos do século XVII. Foram feitas radiografias e análises de pigmentos para a avaliação.

Rubens produziu muitas obras para igrejas, mas este quadro foi provavelmente feito para um colecionador privado, segundo a Der Spiegel. No século XIX, pertenceu ao pintor francês William Bouguereau e, depois, aos proprietários da mansão parisiense onde foi redescoberto.

Peter Paul Rubens foi um importante pintor flamengo, um dos maiores representantes do Barroco na Europa do século XVII. Nasceu em Siegen (Alemanha), no dia 28 de junho de 1577, e radicou-se com a família em Antuérpia (Bélgica), onde faleceu em 30 de maio de 1640.