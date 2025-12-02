SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Donald Trump foi alvo de críticas após usar a música "Juno", da cantora Sabrina Carpenter, como trilha sonora de um vídeo que mostra a detenção de imigrantes.

Na filmagem, é possível ver pessoas sendo algemadas e fugindo dos agentes da imigração enquanto a música da popstar toca ao fundo.

Nas redes sociais, a cantora criticou a decisão. "Este vídeo é maligno e repugnante. Nunca mais envolvam a mim ou a minha música na tentativa de beneficiar a sua agenda desumana."

Trump tem reprimido com rigor a entrada e permanência de imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos, aos quais já comparou a monstros e animais.

Desde que assumiu a Presidência, o republicano aumentou o número de agentes no serviço de imigração americano ?ICE, na sigla em inglês? e iniciou uma guinada no número de detenções.

A escolha da música "Juno" para trilha do vídeo é uma referência a um dos números musicais da turnê "Short and Sweet", da cantora americana.

Nos shows, a canção é apresentada em um momento em que a artista joga algemas na direção de pessoas que ela considera atraentes na plateia, encenando a prisão delas.