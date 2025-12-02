SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (2) que qualquer país que envie drogas aos Estados Unidos está sujeito a ataques das Forças Armadas americanas, não apenas a Venezuela. A fala vem em meio à campanha militar dos EUA nas águas da América Latina que tem o objetivo explícito de combater o tráfico de drogas e implícito de pressionar o ditador Nicolás Maduro a deixar o poder.

"Se eles [traficantes] vierem de certo país, ou de qualquer país, ou se nós acharmos que eles estão construíndo locais de produção de cocaína ou fentanil, como a Colômbia, que faz muita cocaína... e nós gostamos muito disso", disse Trump, em tom irônico. "De qualquer forma, qualquer um que faça isso e venda no nosso país está sujeito a ataques."

Em conversa com a imprensa em Washington, Trump buscou proteger seu secretário de Defesa, Pete Hegseth, que está sob intensa pressão depois das revelações de que teria dado a ordem de "matar todos" em um dos ataques contra embarcações no Caribe.

Hegseth disse não se lembrar de ter visto sobreviventes do ataque no incidente em questão, em setembro, contrariando reportagem do jornal The Washington Post de que as Forças Armadas fizeram um segundo bombardeio com o objetivo de matar todos os ocupantes do barco.

