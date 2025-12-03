SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 79, foi filmado de olhos fechados uma reunião de gabinete na Casa Branca. Nas imagens, o republicano parece cochilar enquanto os secretários do seu governo discursam.

Por alguns minutos, Trump parece ter dificuldade em manter os olhos abertos. Cena foi registrada pouco após o presidente reclamar da cobertura da mídia sobre ele enfrentar as realidades do envelhecimento no cargo.

Trump reclamou que estava sendo alvo do que chamou de "comparação injusta" com o democrata Joe Biden. O ex-presidente dos EUA desistiu da corrida presidencial no ano passado após preocupações dentro do seu próprio partido sobre sua idade e capacidade mental.

Presidente ficou com olhos fechados durante trechos de falas de ao menos três secretários. Enquanto Brooke L. Rollins, secretária da Agricultura, discursava, ele teve dificuldade de permanecer com os olhos abertos. O mesmo correu durante as declarações de Linda McMahon, secretária da Educação, e do secretário de Estado, Marco Rubio.

Nas redes sociais, pessoas compararam Trump ao seu antecessor, Joe Biden. O republicano já se referiu ao democrata como "Joe Sonolento" -também há fotos em que Biden aparece de olhos fechados em eventos.

CASA BRANCA NEGA QUE TRUMP DORMIU

Foi a segunda vez em menos de um mês que pareceu cochilar em público. Durante um evento no Salão Oval em 6 de novembro, os olhos do presidente também ficaram fechados. O jornal Washington Post analisou várias transmissões de vídeo e calculou que Trump passou quase 20 minutos lutando para manter os olhos abertos.

Casa Branca nega que Trump dormiu. Questionada pela imprensa dos EUA, Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, afirmou em um comunicado que o presidente estava "ouvindo atentamente e conduzindo toda a reunião".

Uma reportagem do New York Times trouxe detalhes da agenda pública mais reduzida de Trump, indicando sinais de cansaço. Matéria teria irritado o presidente, que dias depois, divulgou uma carta do médico do presidente sobre os resultados de "exames de imagem avançados". Resultados, segundo o governo, indicam que o presidente "continua com excelente saúde geral".

"Avisarei quando houver algum problema. Um dia haverá", disse Trump. "Isso vai acontecer com todos nós. Mas agora acho que estou mais lúcido do que há 25 anos. Mas quem sabe?".