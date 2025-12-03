SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A China avançou mais um passo para lançar o trem mais rápido do mundo. O CR450, novo modelo de alta velocidade do país, alcançou 453 km/h durante testes realizados na linha Xangai-Chongqing-Chengdu.

O resultado atingido supera todos os trens convencionais sobre trilhos já avaliados e coloca o país perto de estrear a operação comercial em 2026. A China Central Television (CCTV) afirmou que "o recente teste é a etapa final para o CR450 entrar na fase de operação comercial e será um marco simbolizando que a capacidade tecnológica da ferrovia chinesa está avançando de 'Fabricado na China' para 'Criado na China'".

A estrutura do CR450 foi reformulada para atingir velocidades maiores. O Global Times descreve o trem com um nariz mais longo e mais aerodinâmico, um teto 20 centímetros mais baixo e uma estrutura 50 toneladas mais leve que a geração anterior. Essas mudanças reduziram o arrasto em 22%, permitindo uma aceleração mais eficiente.

O trem vai de zero a 350 km/h em apenas 4 minutos e 40 segundos, cem segundos mais rápido que o modelo CR400, atualmente em operação no país. O jornal chinês também relata que duas composições chegaram a se cruzar a uma velocidade combinada de 896 km/h nos testes recentes.

NOVO PATAMAR DE VELOCIDADE

O desempenho coloca o CR450 acima dos principais trens de alta velocidade do mundo. O TGV francês e o Shinkansen japonês atingem 320 km/h. O Fuxing CR400 chinês chega a 350 km/h. O único modelo mais rápido é o Maglev de Xangai, que alcança 460 km/h, mas ele usa levitação magnética, não trilhos convencionais.

Antes de transportar passageiros, o CR450 precisa completar 600 mil quilômetros de testes sem falhas. A etapa final deve ocorrer no trecho Chengdu-Chongqing, em uma simulação que replica as condições reais de operação. A expectativa é que o trem entre em serviço já no ano que vem.

A China segue ampliando sua rede de transporte de alta velocidade. Atualmente, a infraestrutura integrada do país já ultrapassa seis milhões de quilômetros, formando o maior sistema ferroviário e rodoviário de longa distância do mundo.