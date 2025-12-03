SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, confirmou nesta quarta-feira (3) que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia 23 de novembro. A ligação havia sido reportada pela imprensa americana e confirmada por Trump no último domingo (30).

"Conversei com o presidente dos EUA, Donald Trump. Posso dizer que a conversa foi em tom de respeito", disse Maduro na quarta. "Inclusive, posso dizer que foi um diálogo cordial entre o presidente dos EUA e o presidente da Venezuela.

"Se essa chamada significa que estamos dando passos em direção a um diálogo respeitoso, Estado a Estado, país a país, que seja bem-vindo o diálogo, a diplomacia, porque sempre buscamos a paz", disse o ditador venezuelano.

Sob Trump, os EUA realizam a maior mobilização militar na América Latina em décadas com o objetivo explícito de combater o tráfico de drogas e implícito de pressionar Maduro a deixar o poder, como querem setores linha-dura do governo.

Nos bastidores, o secretário de Estado, Marco Rubio, vem pressionando Trump a abandonar o diálogo e aprovar o uso da força militar para derrubar o regime venezuelano, de acordo com a imprensa americana. Já outras vozes na Casa Branca pedem que o presidente reconsidere a proposta supostamente feita por Maduro: uma participação significativa do governo americano na indústria de petróleo da Venezuela em troca de permanecer no poder.