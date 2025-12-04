BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Israel confirmou nesta quinta-feira (4), após análise forense, os restos mortais do tailandês Sudthisak Rinthalak, entregues na véspera pelo Hamas e o Jihad Islâmico. Ele havia sido sequestrado nos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 e sua morte foi oficialmente determinada em maio de 2024.

Com o retorno do corpo de Rinthalak, restam na Faixa de Gaza apenas os restos mortais do israelense Ran Gvili. A devolução dos reféns vivos e mortos em troca de prisioneiros e corpos de palestinos por Israel é o principal ponto da chamada primeira fase do plano de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Divulgado no fim de setembro e colocado em marcha em outubro, o plano exigia que a devolução total ocorresse em 72 horas. Grupos de familiares de reféns criticaram duramente a demora no retorno dos corpos, que motivou pedidos para que o governo de Binyamin Netanyahu parasse de cumprir o acordo.

Tel Aviv, no entanto, seguiu com o cumprimento da trégua, retirando as tropas para a chamada linha amarela, uma redução de sua área de controle direto ainda dentro de Gaza. Em diversos momentos nesses dois meses de cessar-fogo houve confrontos entre o Exército e terroristas e bombardeios israelenses em resposta, além de mortes de civis que teriam cruzado a linha amarela e foram atacados pelas tropas.

Um incidente desta quarta exemplifica: em resposta a um ataque a tropas feito por terroristas que feriu cinco soldados israelenses, o Exército lançou um míssil na área de Al-Mawasi, área classificada como segura e abarrotada de tendas de palestinos deslocados, e matou cinco pessoas, de acordo com autoridades de Gaza, sob controle do Hamas. Segundo contagem do Hamas, 366 palestinos foram mortos e 938 ficaram feridos em ataques desde o início da trégua.

Com a proximidade do fim da fase inicial do acordo, grandes desacordos em temas delicadosdas negociações voltam a se impor na agenda diplomática sobre Gaza.

O plano de paz de Trump afirma que integrantes do Hamas que "se comprometerem com a coexistência pacífica e a desmantelar suas armas receberão anistia". O desarmamento da facção, entretanto, é um dos principais campos de discórdia entre as partes: o Hamas tem recusado o desarmamento completo, e Israel não aceita menos do que isso.

Para além dos obstáculos de negociação sobre o tema e da própria dificuldade de se monitorar eventual deposição total de armas, existe ainda dúvida sobre como será executada de fato a governança de Gaza nas próximas etapas.

O plano prevê um governo transitório tecnocrático composto por palestinos, sob supervisão do chamado Conselho da Paz, presidido pelo próprio Trump e composto por líderes globais ?mas sem qualquer participação do Hamas, algo que o grupo também tem rejeitado.

Outra diretriz do plano que se relaciona a esse momento de transição é o estabelecimento de uma força internacional de estabilização de Gaza, que deve ter participação de diversos países para treinar e dar apoio a forças policiais palestinas no território. A proposta indica ainda que o período transitório almeja entregar o poder em Gaza à Autoridade Palestina após reforma do grupo e reconstrução do território.

Israel reforçou nesta quarta-feira que vai reabrir a passagem de Rafah, na fronteira de Gaza com o Egito, assim que todos os corpos de reféns forem devolvidos. A medida também está prevista no plano de paz, que indica entrada massiva de ajuda humanitária com a reabertura dos postos de controle.

O plano de Trump afirma que a reabertura de Rafah ocorreria sob as mesmas diretrizes do cessar-fogo de janeiro de 2025, ou seja: com papel direto da Autoridade Palestina, sob ajuda e supervisão da Eubam, a missão de assistência de fronteiras da União Europeia. Esse formato funcionou até março, quando a trégua foi rompida com novos ataques israelenses.