SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 6 atingiu nesta quinta-feira (4) a região de Xinjiang, no sudeste da China.

Tremor ocorreu em uma profundidade de 10 km, considerada rasa, segundo o Centro de Redes Sísmicas da China. A notificação sobre o terremoto aconteceu às 15h44 no horário local (4h44, no horário de Brasília).

Não há relato sobre feridos ou danos até o momento. A região autônoma de Xinjiang tem mais de 25 milhões de pessoas.

Terremoto também foi sentido no Quirguistão, país vizinho. Também não há até o momento relatos de danos na região.