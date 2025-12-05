SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu em um programa de TV apoio dos brasileiros no que chamou de "luta pela paz e soberania".

Maduro recebeu de um dos convidados um boné do Movimento dos Trabalhadores sem Terra. Com o acessório em mãos, Maduro disse, intercalando português e espanhol, que "a luta continua e a vitória nos pertence". "Viva à unidade do povo do Brasil, viva a unidade do povo venezuelano. Povo do Brasil, saiam às ruas para apoiar as pessoas das Venezuela e a luta pela paz e soberania. Estou falando para vocês, teremos direito à paz com soberania", afirmou. E completou: "Viva o Brasil".

Nesta quinta-feira (4), os EUA afirmaram que fizeram mais um ataque no oceano Pacífico. As Forças Armadas americanas anunciaram que mataram quatro pessoas que estavam nas embarcações, que seria operada por uma organização terrorista que transportava drogas.

No total, mais de 80 pessoas já foram mortas durante os ataques. Ao todo, 23 embarcações foram alvo da operação.

Governo Trump afirma querer cessar o fluxo de entorpecentes que entra no país. Os ataques são justificados por Washington como uma forma de lutar contra o narcotráfico. Por isso, desde agosto, o governo reforçou a presença americana no mar do Caribe e no oceano Pacífico. O objetivo, segundo o governo, é combater o narcotráfico.

Casa Branca diz que Maduro é líder do Cartel de Los Soles. Os EUA denominaram o grupo como uma organização terrorista e ligam Maduro ao comando do cartel. Já a Venezuela afirma que a acusação é "ridícula" e diz que o grupo "nunca existiu". Maduro nega veementemente participar do cartel. Dois sobrinhos de sua esposa já foram condenados por tráfico de cocaína em Nova York (EUA)

Grupo é acusado de vários delitos dentro da Venezuela. As principais atividades são roubo de combustível, garimpo e diferentes esquemas de corrupção, ligados ao tráfico de drogas, segundo a organização Insight Crime.