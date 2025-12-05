SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos seis estudantes morreram e três ficaram feridos em um incêndio nesta quinta-feira (4) em um bar na região de Puno, no Peru.

O incêndio de grades proporções atingiu um prédio onde funcionava um restaurante e karaokê. O fogo teve início por volta das 14 do horário local no estabelecimento que fica entre as ruas Jirón Lima e Jirón Arequipa.

Os jovens estavam reunidos em um aniversário no momento do incidente. Segundo informações da imprensa peruana, as vítimas eram do Instituto Pedagógico Superior Público de Huancané.

Moradores tentaram apagar o incêndio por conta própria. Eles correram com baldes de água para controlar as chamas, mas cilindros de gás do edifício teriam explodido e propagado ainda mais o fogo.

A cidade de Huancané não tem bombeiros, o que agravou a situação. Equipes de um município vizinho, de Juliana, chegaram depois que a maior parte do incêndio já estava controlado, ainda de acordo com a mídia local.

Corpos foram encontrados completamente carbonizados nos escombros. O Ministério Público e os órgãos competentes estão realizando procedimentos para identificação das vítimas.

Ao menos três pessoas ficaram feridas. Segundo o infobae Peru, eles foram levados ao Hospital Lucio Aldazábal Pauca, onde um deles está sendo tratado por queimaduras de segundo grau, enquanto os outros dois por terem inalado gás tóxico.