SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder do Hezbollah, Naim Qassem, criticou nesta sexta-feira (5) a decisão do governo do Líbano de enviar um delegado civil ao comitê de cessar-fogo, classificando-a como uma "concessão gratuita" a Israel e uma violação das posições governamentais anteriores.

Na última quarta-feira, tanto Israel quanto o Líbano enviaram representantes civis a um comitê militar que monitora trégua, ação que marca uma expansão no escopo das negociações entre as duas nações. Israel afirmou que seu representante foi enviado para ajudar a estabelecer as bases para um relacionamento e uma possível cooperação econômica.

A reunião também foi ao encontro de uma exigência feita pelo governo de Donald Trump há meses: de que os dois países ampliassem as conversas para além do monitoramento do cessar-fogo ?em alinhamento com a agenda do presidente americano de costurar acordos de paz em todo o Oriente Médio.

O presidente libanês, Joseph Aoun, afirmou nesta sexta, no entanto, que as negociações de cessar-fogo com o governo israelense visam principalmente interromper as incursões militares.

"Estas negociações visam principalmente interromper as ações hostis realizadas por Israel em território libanês, garantir o retorno dos prisioneiros, programar a retirada das áreas ocupadas e resolver os pontos de disputa ao longo da Linha Azul", disse Aoun em um comunicado, referindo-se à linha demarcada pela ONU que separa Israel do Líbano.

Ele também disse a uma delegação visitante do Conselho de Segurança da ONU que o Líbano acolhe de braços abertos qualquer país disposto a manter forças no sul para apoiar o Exército após a retirada da Unifil, a missão de paz de longa duração, no final de 2026, acrescentando que vários Estados já manifestaram interesse.

Os governos de Israel e Líbano firmaram um acordo de trégua mediado pelos Estados Unidos em 2024, mas Israel não interrompeu os ataques contra o grupo Hezbollah.

O Líbano não reconhece o Estado de Israel e permanece oficialmente em estado de guerra com o vizinho, criminalizando contatos com cidadãos israelenses. Reuniões entre funcionários civis dos dois lados têm sido extremamente raras ao longo da conturbada história entre os países.

