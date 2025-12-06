BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Morreu, neste sábado (6), aos 97 anos, Fiorenza de Bernardi, a primeira mulher piloto de linha aérea da Itália e a quarta do mundo. O anúncio da morte foi feito em uma publicação da associação Donne dell'Aria (Mulheres do Ar), que reúne mulheres ligadas à aviação e que ela ajudou a fundar.

"Nossa amada Fiorenza ascendeu aos céus", disse o perfil da associação nas redes sociais. "Agora ela voará livre e leve ao lado de cada uma de nós."

Fiorenza tinha sete mil horas de comando, centenas de voos e vários pousos de emergência. Ela era filha do famoso aviador italiano Mario de Bernardi e descobriu sua paixão por voar ainda jovem. Em 1951, aos 23 anos, ela fez seu primeiro voo solo.

Segundo agências de notícias italianas, o ponto de virada de sua carreira foi em janeiro de 1967, quando foi contratada pela companhia aérea Aeralpi, tornando-se a primeira mulher piloto de linha aérea na Itália, voando rotas entre Milão, Cortina e Veneza.

Dois anos depois, na Aeralpi, tornou-se comandante, sendo também a primeira mulher italiana a sentar-se do lado esquerdo da cabine.

Em 1971, ela escreveu mais um capítulo na história da aviação com sua missão à Austrália, com escalas na Turquia, Irã, Índia, na então Birmânia, Tailândia, Singapura e Indonésia.

Ainda de acordo com as agências italianas, em 2018, para comemorar seu 90º aniversário, a Força Aérea italiana organizou uma grande festa para ela no Aeroporto de Pratica di Mare.