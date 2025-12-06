BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ao menos 23 pessoas morreram após incêndio atingir uma casa noturna em Arpora, no estado de Goa, na Índia, na noite deste sábado (6), segundo a polícia local. Não foram divulgadas informações sobre feridos.

Ainda de acordo com a polícia, o fogo começou por volta da meia-noite no horário local, em uma boate na praia de Baga, uma das mais populares da região, 1.400 km ao sul de Nova Déli. O incêndio já foi controlado, segundo as autoridades, mas o trabalho de resgate continua nas primeiras horas deste domingo (7), no horário local.

A suspeita das autoridades é de que um vazamento de gás possa ter provocado uma explosão e que a maioria das vítimas seja de funcionários, uma vez que o fogo estava concentrado na área da cozinha do estabelecimento.

"A maioria dos corpos foi encontrada na área da cozinha, o que sugere que as vítimas fossem empregadas da casa noturna. Dois corpos foram encontrados nas escadarias", afirmou o diretor-geral da polícia do estado, Alok Kumar, segundo a imprensa indiana.

O ministro-chefe de Goa, cargo equivalente ao de governador, Pramod Sawant, lamentou as mortes e ordenou uma investigação sobre as causas do incidente.