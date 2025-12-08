SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 7,6 na escala Richter atingiu parte da costa do Japão hoje O governo emitiu um alerta de tsunami para regiões no norte do país. As informações são da agência estatal NHK.

Tsunami com ondas de até três metros de altura pode atingir a costa nordeste do Japão. Alerta foi emitido para as prefeituras de Hokkaido, Aomori e Iwate, após o terremoto que atingiu grande parte do norte e leste do país, às 23h15 (11h15 no horário de Brasília).

Epicentro do terremoto foi a 80 km da costa da província de Aomori, a uma profundidade de aproximadamente 50 km.