SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos prédios mais antigos do Arkansas, o Beard and Lady Inn, está à venda por quase 2 milhões de dólares (cerca de 10,8 milhões de reais). O imóvel histórico, construído em 1887 na cidade de Chester, é conhecido pela arquitetura preservada e pelas histórias de assombrações que acompanham o local há mais de um século.

O prédio, que nasceu como The Chester Inn, foi erguido pelo marechal norte-americano Jacob Yoes com tijolos feitos à mão. Segundo registros, ele sobreviveu a quatro tragédias que destruíram quase toda a cidade. Foram dois incêndios em 1908 e 1936 e duas enchentes em 1934 e 1957. O Beard and Lady Inn foi o único edifício de Chester a permanecer de pé depois desses desastres.

O casal Lacey e Lance Hendrix comprou o imóvel em 2019 e liderou uma restauração que durou 18 meses. Em entrevista à 5NEWS, Lacey afirmou que a venda não foi simples. "Investimos tempo e amor em Chester e na região das Montanhas Boston. É uma decisão difícil e dolorosa", disse.

Histórias mal-assombradas envolvendo o prédio são um dos principais atrativos. O site oficial do Beard and Lady Inn afirma que funcionários e hóspedes relatam atividades sobrenaturais há décadas. O texto descreve passos noturnos, vozes e aparições no segundo andar.

Um dos relatos mais antigos conta que um homem chamado Clarence morreu congelado na varanda do quarto 4 após beber no antigo Butler's Saloon. Desde então, pessoas dizem ouvir passos masculinos durante a madrugada.

O site também menciona Ruby e Pearl, figuras femininas que teriam vivido ali quando o prédio funcionou como bordel entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Passageiros de trens antigos relatavam ver as duas acenando na janela do segundo andar.

A pousada oferece 11 quartos temáticos, duas suítes, loja própria, salão de jantar, cozinha comercial, jardins e um riacho com ponte coberta. O anúncio no Zillow destaca a operação hoteleira ativa, com eventos, casamentos e retiros.

Hotel aparece em produções de cinema e TV. O filme "Metido em Encrencas", de 1988, usou imagens da ferrovia em frente ao prédio. Já o longa "Frank e Jesse - Fora da Lei", de 1994, gravou cenas na fachada. Em 2018, a HBO filmou partes da terceira temporada de "True Detective" nos arredores.

Mesmo à venda, o Beard and Lady Inn continua aberto e recebendo hóspedes interessados em história e mistério.