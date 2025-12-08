SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um juiz de imigração dos Estados Unidos ordenou a soltura da brasileira Bruna Ferreira, 33, parente da porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt, sob fiança de US$ 1.500 (R$ 8.100) nesta segunda-feira (8). Bruna, que mora nos EUA desde os seis anos de idade, foi detida pelo ICE (Agência de Imigração dos EUA) no dia 12 de novembro, acusada de estar no país ilegalmente.

A brasileira é mãe de um menino de 11 anos de idade, cuja guarda compartilha com Michael Leavitt, irmão da alta funcionária do governo Donald Trump. A gestão do republicano tem argumentado que Bruna é uma mãe ausente, o que ela contesta.

Segundo a defesa da brasileira, Bruna, nos EUA desde 1998, está sob proteção do Daca, um programa criado pela gestão Barack Obama para regularizar o status de permanência daqueles que chegaram quando eram crianças ao país.

Desde a detenção, a Casa Branca chegou a descrever Bruna como uma criminosa e diz que ela é uma mãe ausente na vida do filho, do ex-companheiro e de Karoline, que está entre as mais firmes defensoras da campanha do presidente republicano para deportar milhões de pessoas. O governo afirma ainda que Bruna e Karoline não conversam há anos e que a brasileira nunca morou com o próprio filho.