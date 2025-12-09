SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião militar da Rússia com sete pessoas a bordo caiu hoje na região de Ivanovo, que fica a nordeste de Moscou.

Avião é de modelo An-22. De acordo com a agência de notícias russa Tass, sete pessoas estavam a bordo. Equipes de resgate e uma comissão das Forças Aeroespaciais estão a caminho do local.

Voo teria sido um teste após manutenção na aeronave. O avião teria se partido e caído em diferentes pedaços. "Um avião de transporte militar An-22 caiu na região de Ivanovo durante um voo de teste após reparos. A aeronave caiu em uma área desabitada", afirmou um comunicado do Ministério da Defesa do país citado pela agência de notícias RIA Novosti.

Aeronave é modelo militar criado pela União Soviética na década de 1960. O modelo já foi considerado a maior aeronave turboélice do mundo e pode alcançar quase 65 metros de comprimento. O avião tem capacidade de transportar cargas e equipamentos grandes e pesados e foi essencial para a expansão da União Soviética.