SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu nesta terça-feira (9) um prédio comercial de sete andares em Jacarta, capital da Indonésia, e matou ao menos 20 pessoas, segundo as autoridades locais. O fogo teria começado no primeiro andar do edifício por volta do meio-dia local (2h de Brasília), após a explosão de uma bateria, e depois teria se espalhado para os andares superiores.

Alguns funcionários estavam almoçando no prédio naquele momento, afirmou a jornalistas o chefe da polícia de Jacarta, Susatyo Purnomo Condro .

Segundo ele, entre vítimas havia cinco homens e 15 mulheres, incluindo uma mulher grávida, e a maioria das pessoas morreu por asfixia e não apresentava queimaduras visíveis.

Os corpos foram encaminhados ao hospital para a realização de autópsias.

Equipes de bombeiros continuaram trabalhando no local ao longo do dia em busca de possíveis sobreviventes e de outras vítimas. "Estamos focados na evacuação das vítimas e no resfriamento do local após o incêndio", disse Condro.

Imagens transmitidas pela imprensa local mostraram dezenas de bombeiros tentando evacuar as pessoas que estavam dentro do local e carregando sacos com cadáveres.

Alguns trabalhadores também foram vistos fugindo dos andares mais altos do prédio usando escadas portáteis.

O prédio é o escritório da Terra Drone Indonésia, que vende drones para levantamento aéreo nos setores de mineração e agricultura. A empresa é a unidade indonésia da japonesa Terra Drone Corporation, segundo o site da companhia.