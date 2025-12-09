SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista ao site Politico que ele não descarta o envio de tropas do Exército à Venezuela para derrubar o ditador Nicolás Maduro.

"Não quero confirmar nem descartar. Não falo sobre isso", disse o republicano ao ser questionado sobre o envio de soldados por via terrestres. Ele afirmou que não queria se manifestar sobre estratégia militar.

Trump concedeu a entrevista nesta segunda-feira (8) na Casa Branca, em Washington. A declaração ocorre em meio a uma pressão militar na América Latina. O principal alvo é Maduro, com a oferta de recompensas pela captura do ditador e a possibilidade de ações diretas, após ataques a barcos suspeitos de tráfico de drogas.

O presidente também falou sobre a guerra na Ucrânia e afirmou que a Europa é um grupo de países "em decadência" liderados por pessoas "fracas".

"Acho que eles são fracos", disse Trump sobre os líderes políticos do bloco. "Mas também acho que eles querem ser tão politicamente corretos. Acho que eles não sabem o que fazer", acrescentou. "A Europa não sabe o que fazer."

O americano também criticou países por não conseguirem controlar a imigração e encerrar a guerra na Ucrânia ?a declaração ocorre em meio a uma viagem do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para Londres. Os líderes dos três principais apoiadores de Kiev, Reino Unido, França e Alemanha, reuniram-se com Zelenski para discutir a proposta de Trump para encerrar o conflito.

"Eles falam, mas não entregam resultados, e a guerra simplesmente continua, sem parar", afirmou ainda o americano na entrevista.

Trump também pediu que a Ucrânia realizasse novas eleições. "Eles não tiveram uma eleição há muito tempo", disse. "Sabe, eles falam sobre democracia, mas chega um ponto em que já não é mais uma democracia."